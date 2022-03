Spider-Man: No Way Home

, il kolossal Marvel Studios e Sony Pictures arrivato nelle sale lo scorso dicembre, ha riunito in scena tutti i Peter Parker che abbiamo avuto modo di ammirare al cinema in due decadi ed è proprio da parte di, abituale collaboratore di uno degli storici registi della saga, Sam Raimi, che arriva una bonaria presa in giro nei riguardi della pellicola campione d’incassi.

Durante il panel del Fandemic Dead, a Bruce Campbell, che è apparso con dei cammei in tutti e tre i film di Spider-Man diretti da Sam Raimi, è stato chiesto un parere circa il blockbuster di Jon Watts con Tom Holland. E la risposta data è stata all’insegna dell’ironia:

Il recente Spider-Man… c’è stato uno Spider-man di recente? Non saprei, io sono apparso in quelli belli. Non saprei.

Bruce Campbell passa poi in rassegna tutti i suoi cammei nei tre Spider-Man di Sam Raimi. Del primo dice:

Ho avuto quello che, in gergo, viene chiamato un cammeo, una parte piccola ma importantissima. Ero l’annunciatore del match di wrestling e se non fosse stato per me quel franchise da miliardi di dollari si sarebbe chiamato “The Human Spider”.

Su quello del secondo Spider-man, dove veste i panni di una maschera che impedisce a Peter Parker di entrare in ritardo a teatro per lo spettacolo di Mary Jane dice:

Anche questo sembra un ruolo piccolo, ma no. È fondamentale. Non lo faccio entrare a teatro perché avrebbe infranto l’illusione dello spettacolo. Sostanzialmente sono l’unico personaggio che abbia sconfitto Spider-Man. Non scherzo!

Circa quello nel terzo film, dove interpreta un maître, afferma che anche in questo caso abbiamo a che fare con un ruolo importante perché è lui ad aiutare Peter Parker a chiedere la mani di Mary Jane.

Infine, in merito al lavoro con Tobey Maguire, racconta:

Adoro Tobey Maguire. Arrivo sul set del primo e mi fa “Oh, sei un amico di Sam! Ciao, come stai?”. Poi col secondo “Ciao, sei tornato?” e alla fine col terzo arriva sul set e mi dice “Immagino che non sia possibile fare uno Spider-man senza Bruce Campbell” e io “Cominci a capire come funziona, ragazzo!”.

