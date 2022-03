Spider-Man: No Way Home

Il conceptual artist Phil Saunders ha diffuso in rete un nuovo concept realizzato per, il cinecomic Marvel arrivato nelle sale lo scorso dicembre.

Nell’opera in questione possiamo vedere un look alternativo del costume di Electro, villain interpretato nel lungometraggio da Jamie Foxx.

Potete vedere il concept nel post qua sotto:

FONTE: Phil Saunders