Spider-Man: No Way Home

Il conceptual artist Ryan Meinerding ha diffuso in rete un suggestivo concept realizzato per, il cinecomic Marvel con Tom Holland arrivato nelle sale a dicembre.

Il concept in questione ci mostra il costume finale dell’Uomo Ragno.

Potete vedere il concept qua sotto:

Trovate tutte le notizie su Spider-Man: No Way Home in questa scheda.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dirlo nello spazio dei commenti qua sotto in calce all’articolo! Vi ricordiamo che potete seguire BadTaste anche su Twitch!

FONTE: Ryan Meinerding/Instagram