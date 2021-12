Gli sceneggiatori diChris McKenna e Erik Sommers hanno parlato con The Wrap della possibilità che il film appena uscito al cinema sia collegato con la serie, tutti accomunati da un solo aspetto: il Multiverso.

Gli sceneggiatori hanno in effetti spiegato che i piani inizialmente erano altri:

Quando abbiamo iniziato a stendere la storia e a scrivere la sceneggiatura, [No Way Home] doveva arrivare dopo Doctor Strange 2. Durante la pre-produzione, poi, alcune cose sono slittate e cambiate. Dovevamo iniziare a girare a luglio 2020, poi a novembre 2020 e l’uscita è slittata da luglio a dicembre 2021.

Sommers ha poi aggiunto, lasciando intendere che non c’è stato un confronto con i Marvel Studios sugli eventi di Loki:

McKenna ha concluso:

Non so se alcune cose che succedono di Loki coincidono con il resto come la linea temporale che esplode e l’incantesimo di Doctor Strange. La Marvel lo sa, […] ma per quanto ci riguarda avevamo la nostra storia gigantesca da raccontare.