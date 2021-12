Chesia collegato a un sacco di altri cinecomic, già usciti o ancora inediti, è un fatto assodato. Che si tratti degli Spider-Man di Sam Raimi e Marc Webb o di altri progetti dell’Universo Cinematografico Marvel poco cambia.

Parlando di rimandi a pellicole non ancora arrivate sul grande schermo, il rimando più ovvio è quello a Doctor Strange nel multiverso della follia, la pellicola in uscita il prossimo maggio per la regia di Sam Raimi. Eppure, come ci viene fatto notare su Reddit (via Comic Book) Spider-Man: No Way Home propone anche un elegante ammiccamento verso Thor: Love and Thunder, la nuova pellicola dedicata al Dio del Tuono targata Taika Waititi. A quanto pare, durante una delle trasmissioni del Daily Bugle che vediamo durante il film è possibile leggere nei sottopancia che a “Nuova Asgard sono in corso disordini politici in quanto Z…”.

Quella Z sta, con tutta probabilità, per Zeus. Ricordiamo infatti che nel nuovo Thor sarà presente anche il padre degli dei della mitologia ellenica, personaggio che sarà interpretato da Russell Crowe. A spoilerare la cosa era stata la stessa star ad aprile di quest’anno (ECCO TUTTI I DETTAGLI). Al tempo si parlava, stando alle indiscrezioni, di un’apparizione fugace che però, stando a quando affermato dal Daily Bugle, potrebbe comunque essere foriera di un certo scompiglio.

L’uscita di Thor: Love and Thunder è prevista per il 6 luglio 2022.

