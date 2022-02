Spider-Man: No Way Home

In una recente intervista per la promozione di, lo sceneggiatore Chris McKenna ha parlato di uno dei momenti più commoventi del film.

Parliamo, ovviamente, della scena di morte di zia May che in origine doveva svolgersi in un altro posto. Pur non svelandone tutti i dettagli, lo sceneggiatore ha raccontato:

È stata difficile da scrivere e anche da un punto di vista produttivo perché avevamo idee diverse per l’ambientazione della scena, ma a causa del Covid abbiamo dovuto cambiare. Una delle nostre idee era ambientare tutto in un’ambulanza, avevamo scritto tutta una versione che ruotava attorno a quella sequenza, ma non sarebbe stato pratico girarlo durante una pandemia. Così abbiamo dovuto spostare la scena fisicamente in un altro luogo pur cercando di far funzionare gli altri ingranaggi. Abbiamo dovuto fare qualche accorgimento, cosa che capita spesso. Sono felice che il risultato sia stato convincente e che abbia toccato così tanto le persone, perché è importantissimo per la storia e per il viaggio di Peter.

