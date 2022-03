Spider-Man: No Way Home

In una scena del terzo atto diassistiamo al salvataggio di M.J. da parte del Peter Parker di Andrew Garfield, similmente come accaduto in The Amazing Spider-Man 2 con Gwen Stacy ma con un risvolto completamente diverso.

L’artista spdrmnkyxxiii ha quindi deciso di onorare il gesto di Peter con una fan art in cui ha inserito una sorta di fantasma di Gwen che abbraccia il suo Peter dopo il salvataggio riuscito di M.J.

Potete ammirare l’artwork qua sotto:

FONTE: spdrmnkyxxiii/Instagram