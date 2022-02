Spider-Man: No Way Home

Durante un’intervista con Gold Derby , lo sceneggiatore diChris McKenna ha parlato del film di Jon Watts che è ancora nelle sale cinematografiche di tutto il mondo.

Lo sceneggiatore ha spiegato che sin dall’inizio si sono assicurati di non rendere l’apparizione dei due Spider-Man come “accessoria” e “superficiale” e ha poi svelato che Green Goblin non era in origine l’antagonista principale:

Questo film ha subito diversi cambiamenti. [Green Goblin] non doveva essere l’antagonista principale, in tutta la prima stesura non era il cattivo, ma un cattivo. Poi abbiamo dovuto tagliare alcuni personaggi e ci siamo detti: “Deve essere lui, deve essere l’antagonista della storia”.

Poi le discussioni si sono evolute:

Mentre la sceneggiatura si evolveva e mentre iniziavano le riprese, ci siamo resi conto che Goblin/Norman dovesse essere il cattivo. […] Ci è apparso chiaro: “Aspettate, rappresenta l’opposto di May. È l’antagonista principale”. Bisogna dargli una seconda occasione ma lui continua a fare quello che faceva nel primo film di Spider-Man ma in modo più cupo e collegato al nostro Peter Parker.

