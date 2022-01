Spider-Man: No Way Home

La Hot Toys ha diffuso in rete numerose immagini della nuova figure da collezione in scala 1:6 del Green Goblin, personaggio interpretato nuovamente da Willem Dafoe recentemente apparso nel cinecomic Spier-Man: No Way Home.

Ecco una selezione di immagini con alcuni dettagli (il volto, come potete vedere, è sfocato):

Potete vedere tutte le immagini della figure nel link qua sotto:

FONTE: Hot Toys/Facebook