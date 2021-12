Sono partite oggi a mezzanotte in Italia le prevendite di, e se la situazione dei siti internet delle due principali catene cinematografiche può essere un’indicatore, anche da noi il nuovo film dell’Arrampicamuri si prepara a infrangere record al box-office il 15 dicembre.

Moltissimi infatti i disservizi segnalati nell’accesso ai portali di UCI Cinemas e The Space Cinema, che da ieri sera sono saltati numerose volte per poi implementare un sistema di coda virtuale in modo da smaltire in maniera più pratica l’enorme quantità di richieste di preacquisto. È un fenomeno che capita abbastanza spesso su portali di prenotazione di biglietti per concerti, all’apertura delle prevendite, ma che nel caso del cinema è assai più raro e dimostra la portata del fenomeno che rappresenta Spider-Man: No Way Home. Ci risulta, comunque, che in questo momento sia molto più agevole e rapido preacquistare tramite app.

Negli Stati Uniti e in altri paesi, lo ricordiamo, la settimana scorsa si sono registrati risultati pre-pandemici alle prevendite e addirittura, in Messico, vi è stata una rissa davanti a un cinema. Si parla già di record, e negli USA le attuali proiezioni parlano di un weekend d’esordio da almeno 200 milioni di dollari.

Noi di BadTaste.it celebreremo il ritorno dell’Arrampicamuri il 15 dicembre ad Arcadia Cinema di Melzo, con lo spettacolo delle ore 21 nella gigantesca Sala Energia in Dolby Atmos. Nel giro di poche ore, l’intera sala da oltre 600 posti è andata tutta esaurita, ma vi ricordiamo che il film verrà proiettato anche in altre sale la stessa sera!

