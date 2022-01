Spider-Man: No Way Home

La Sony Pictures ha diffuso in rete un nuovo, suggestivo poster ufficiale di, il cinecomic con protagonista Tom Holland arrivato nelle sale a dicembre.

Nel poster vediamo una sorta di frammentazione con i vari personaggi provenienti dal multiverso.

Potete ammirare il poster qua sotto:

Come rivelato qualche giorno fa i concept ci mostrano un retroscena decisamente interessante: America Chavez, interpretata da Xochitl Gomez in Doctor Strange 2, avrebbe dovuto fare un’apparizione nel film e presumibilmente essere lei (e non Ned) a far apparire gli Spider-Man di Andrew Garfield e Tobey Maguire, vista la sua capacità distintiva di creare portali.

Il motivo è semplice: come confermato dagli sceneggiatori, Spider-Man: No Way Home sarebbe dovuto uscire dopo Doctor Strange nel multiverso della follia, pertanto America Chavez sarebbe dovuta già essere introdotta:

Quando abbiamo iniziato a stendere la storia e a scrivere la sceneggiatura, [No Way Home] doveva arrivare dopo Doctor Strange 2. Durante la pre-produzione, poi, alcune cose sono slittate e cambiate. Dovevamo iniziare a girare a luglio 2020, poi a novembre 2020 e l’uscita è slittata da luglio a dicembre 2021. In origine avevamo scritto il film coinvolgendo Strange ma dopo gli eventi di Doctor Strange 2, quindi lo trovavamo segnato da quanto accaduto. Ora invece è più un: “Oh, questi eventi lo hanno fatto interessare a scoprire di più sul multiverso“.

Potete avere accesso a tutte le notizie, le recensioni e gli approfondimenti su No Way Home grazie alla nostra scheda!

Cosa ne pensate? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!

FONTE: ComicBook.com