Spider-Man: No Way Home

La risposta all’annosa domanda “quando verrà svelato il trailer finale di Spider-Man: No Way Home” finalmente è arrivata: il pomeriggio di martedì 16 novembre si terrà a Los Angeles un grande evento al cinema Regal Sherman Oaks durante il quale verrà presentato al pubblico l’atteso trailer assieme a “GRANDI sorprese” attualmente avvolte nel mistero.

L’annuncio è stato fatto da siti americani come Collider che regalano i biglietti per l’evento: non è chiaro se il trailer arriverà anche online nello stesso momento, ma possiamo immaginare che sarà così. Per quanto riguarda le “GRANDI sorprese”, non c’è da escludere che vengano finalmente confermati alcuni dei rumour che si sono rincorsi in questi mesi sul casting di attori come Andrew Garfield e Tobey Maguire, rumour poi corroborati da leak ma ancora in attesa di conferme definitive.

Spider-Man: No Way Home uscirà poi al cinema il 15 dicembre in Italia (avete letto bene, non più il 16).

