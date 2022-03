I due cinecomic sulla bocca di tutti negli ultimi tempi sono ovviamente

Per quanto i toni dei due lungometraggi sia diametralmente opposto, l’utente di Reddit yaboybelize ha comunque voluto realizzare un trailer mashup che mescola le immagini di No Way Home con il tono del trailer di The Batman, con annessa “Something In The Way” dei Nirvana in sottofondo.

Potete vedere il video qui di seguito:

Potete avere accesso a tutte le notizie, le recensioni e gli approfondimenti su Spider-Man: No Way Home grazie alla nostra scheda!

Cosa ne pensate di questo trailer mashup? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dirlo nello spazio dei commenti qua sotto in calce all’articolo! Vi ricordiamo che potete seguire BadTaste anche su Twitch!

FONTE: yaboybelize/Reddit