Spider-Man: No Way Home

Giusto questa mattina abbiamo toccato l’argomento delle prevendite diche, in nordamerica, hanno già fatto registrare delle performance di livello pre-pandemico. Anche se inferiore al numero di biglietti staccati nelle prevendite di Avengers: Endgame, stando a Fandango il film ha già ottenuto un riscontro superiore a quello di Avengers: Infinity War e di altre pellicole della Disney come alcuni degli Star Wars prodotti dalla Lucasfilm.

Dalla pagina Facebook Ufficiale italiana del film, arriva la notizia che le prevendite stanno per essere avviate anche in Italia. Nello specifico, la data scelta è quella del 6 dicembre come potete vedere dall’immagine che trovate qua sotto.

Trovate il post originale a questo link.

Come da prassi, BadTaste organizzerà una proiezione in partnership con il Cinema Arcadia di Melzo. Vi comunicheremo i dettagli appena possibile.

Spider-Man: No Way Home, qual è la trama del film?

In Italia, lo ricordiamo, il film arriverà nei cinema a partire dal 15 dicembre grazie alla Warner Bros. Ricordiamo infatti che le pellicole della Sony sono distribuite dalla divisione nazionale della Warner. Sul sito ufficiale viene segnalata la sinossi ufficiale che vi riportiamo a seguire:

Per la prima volta nella storia cinematografica di Spider-Man, viene rivelata l’identità del nostro amichevole eroe di quartiere, ponendo le sue responsabilità da supereroe in conflitto con la sua vita quotidiana e mettendo a rischio coloro a cui tiene di più. Quando chiede l’aiuto del Dottor Strange per ripristinare il suo segreto, l’incantesimo apre uno squarcio nel loro mondo, liberando i più potenti nemici mai affrontati da uno Spider-Man in qualsiasi universo. Ora Peter dovrà superare la sua più grande sfida, che non solo cambierà per sempre il suo futuro, ma anche quello del Multiverso.

Potete restare aggiornati su tutte le ultime novità su Spider-Man: No Way Home grazie alla nostra scheda del film.

Vi ricordiamo che potete seguire il team di BadTaste anche su Twitch!