Spider-Man: No Way Home

È ufficiale:è diventato l’incasso maggiore di sempre della Sony Pictures.

Il film, co-prodotto dalla divisione della Sony Columbia Pictures assieme ai Marvel Studios, martedì ha incassato altri 49.7 milioni di dollari a livello globale, superando gli 1.16 miliardi di dollari dopo sole due settimane di programmazione. Il precedente record globale della Sony erano gli 1.13 miliardi raccolti da Spider-Man: Far From Home due anni prima.

Negli Stati Uniti il cinecomic martedì ha raccolto 21.3 milioni di dollari, portandosi a 516.4 milioni di dollari in 12 giorni: è il primo film a superare il mezzo miliardo di dollari in nordamerica da Star Wars: L’Ascesa di Skywalker nel 2019. È anche il film che ci ha messo meno a raggiungere questo traguardo dopo Avengers: Endgame (8 giorni) e Star Wars: il Risveglio della Forza (10).

Altri territori dove il film ha incassato di più: nel Regno Unito ha raccolto 76.6 milioni di dollari, in Messico 57.9 milioni, Corea del Sud 43.2 milioni, Francia 42.1 milioni, Australia 35.9 milioni.

Questo traguardo è particolarmente significativo perché il film non è ancora uscito in Cina, il più grande mercato cinematografico del mondo da quando è iniziata la pandemia, dove Far From Home incassò 199 milioni di dollari. Si ipotizza che in Cina il cinecomic esca verso fine gennaio. A gennaio uscirà anche in Giappone, dove Spider-Man è particolarmente popolare.

Fonte: Deadline