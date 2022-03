Spider-Man: No Way Home

Stando ai numeri relativi al box-office, è statisticamente quasi certo che abbiate già visto al cinemae che sappiate bene quale sia il destino della zia May di. Qualora facciate parte di quella minoranza di persone che non ha ancora visto la pellicola vi suggeriamo di non proseguire nella lettura di questo pezzo.

Qualche giorno fa Marisa Tomei ha partecipato come ospite allo show di Jimmy Fallon ed è finita per parlare, naturalmente, di Spider-Man: No Way Home in riferimento alla morte di zia May e al Multiverso, un concetto che, come ha spiegato, fatica ancora ad afferrare pienamente.

Nel corso della sua apparizione ha spiegato:

Oh bene, c’è questa cosa del Multiverso. Originariamente faceva tutto parte di questo grande segreto, ma adesso lo sanno tutti. La questione però è che, se qualcuno dovesse domandarmi qualcosa, io stessa non ci capisco nulla di questo Multiverso. Ma c’è il nostro fantastico regista, Jon Watts, al quale dico “Ok, dunque, dove mi trovo adesso? Me lo puoi spiegare ancora una volta? Mi piacerebbe tornare e far parte dell’avventura, c’è una storia che può essere raccontata. May Parker che esce con Ant-Man. Lei è un personaggi a sé ma ci sono strade che possono essere percorse”.

Fonte: Jimmy Fallon via YouTube