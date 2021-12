Spider-Man: No Way Home

sta travolgendo il box-office mondiale, e mentre la Sony inizia a impostare una campagna per promuoverlo in vista degli Oscar , il film stabilisce un nuovo record su RottenTomatoes , il più grande archivio online di recensioni.

Il cinecomic non si accontenta infatti di aver ottenuto la media di recensioni positive più alta dell’intera saga di Spider-Man, battendo tutti i suoi predecessori con il 94% e il certificato “fresh” (il voto medio, su 332 recensioni, è di 7.9/10). Ieri infatti la piattaforma ha annunciato ufficialmente che il film ha battuto anche un record di apprezzamento “popolare”, ottenendo il 99% di voti positivi nella sezione “audience score”. Con più di 25 mila voti, Spider-Man: No Way Home è il film con la percentuale di apprezzamento più alta con un minimo di 20 mila voti del pubblico verificati. Per fare un confronto, attualmente Spider-Man 2 di Sam Raimi ha l’82%, Homecoming ha l’87%.

L’audience score di RottenTomatoes ha un certo valore statistico, perché viene utilizzato dagli analisti assieme al punteggio CinemaScore per valutare il passaparola intorno a un film e fare previsioni sugli incassi.

Ricordiamo che Spider-Man: No Way Home qualche giorno fa è arrivato all’ottava posizione nella Top-250 di IMDb. Attualmente, però, è sceso all’undicesima.

Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.