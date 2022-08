Spider-Man: No Way Home, il cast al gran completo nel poster dell’edizione estesa

Spider-Man: No Way Home

Come comunicato dalla Sony già da qualche settimana, Spider-Man: No Way Home verrà nuovamente distribuito nei cinema di tutto il mondo in edizione estesa a partire dal prossimo 2 settembre.

Fra le scene inedite/estese che troveremo integrate nel montaggio del film segnaliamo:

Scena dell’interrogatorio estesa – 2:25

Un giorno di Peter alla Midtown High – 5:25

Montaggio nell’Undercroft – 1:35

L’ottimo avvocato di Happy – 1:35

Gli Spidey chiacchierano – 4:25

La Sony ha ora diffuso online anche un nuovo poster in cui possiamo ammirare tutto il cast di Spider-Man: No Way Home al gran completo. Lo trovate direttamente qua sotto:

Spider-Man: No Way Home è uscito il 15 dicembre nei cinema italiani. Trovate tutte le informazioni sulla pellicola nella nostra scheda.

