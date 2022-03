Spider-Man: No Way Home

Da qualche giorno, il cinecomic con Tom Holland, Tobey Maguire e Andrew Garfield, è disponibile in vendita in Digital HD, mentre, dal prossimo 12 aprile, sarà possibile acquistarla su supporto fisico ( ECCO TUTTI I DETTAGLI SULLE EDIZIONI HOME VIDEO ITALIANE ).

Per la promozione della release in digital di Spider-Man: No Way Home, la Sony ha diffuso su Twitter un poster, realizzato dal celeberrimo graphic artist BossLogic, che riunisce gli Uomini Ragno di Tom Holland, Tobey Maguire e Andrew Garfield. Potete ammirare, a seguire, le varie sezioni del poster e, infine, la versione integrale dell’opera.

Fonte: Sony Pictures Home Entertainment su Twitter