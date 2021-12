Con 2 ore e 28 minuti di durata,non può certo dirsi un film breve. Eppure sono molte le idee che sono state lasciate fuori in fase di scrittura, come rivelano gli sceneggiatoriedin un’intervista con il sito DiscussingFilm

Spiega Sommers:

La cosa delicata è bilanciare il tutto, perché ovviamente amavamo i film precedenti di Sam Raimi e Marc Webb, e quindi volevamo rendere loro omaggio facendo contenti i fan. Ma non volevamo fare del pigro fan service che fosse fine a se stessa, perché sarebbe sembrata davvero falsa a un certo punto. Ecco quindi che abbiamo dovuto bilanciare ogni cosa pensando bene alla storia. Quindi se, per esempio, volevamo sentir dire a un villain la stessa frase che diceva nell’altro film, dovevamo trovare il momento giusto. Se ci fossimo concentrati solo sul piazzare queste battute, avremmo scritto delle scene che come minimo sarebbero sembrate superflue. Invece ci siamo concentrati sulla storia di Peter Parker, sperando di trovare delle opportunità adatte a momenti come quelli. Abbiamo lavorato con tante persone molto intelligenti e di talento, ci siamo impegnati per inserire questi momenti facendo in modo che fossero naturali. Non erano citazioni fini a loro stesse

McKenna racconta invece che lo sviluppo della storia è stato molto lungo, anche perché in un primo momento non era chiaro se i Marvel Studios sarebbero stati coinvolti o meno, e quindi se sarebbe stato possibile utilizzare altri personaggi dell’Universo Cinematografico Marvel:

All’inizio ci siamo concentrati sul concetto che la sua identità è stata svelata nel film precedente. Non avevamo alcuna idea se questo sarebbe stato un film Sony / Marvel oppure se sarebbe stato prodotto solo da Amy Pascal. Ci siamo chiesti: dovendo scrivere noi questo film, come gestiremmo la rivelazione dell’identità di Spider-Man nel caso i Marvel Studios non fossero coinvolti? Sapevamo che ci sarebbero state ripercussioni da Far From Home. Peter sarebbe stato arrestato, sarebbe stato un fuggitivo? Sarebbe andato a scuola l’ultimo anno di liceo o no? Sarebbe stato al centro dell’attenzione mediatica? Alla fine queste risposte sono state date effettivamente all’inizio di No Way Home.

Ci siamo posti tantissime domande, all’inizio, perché non sapevamo se avremmo potuto coinvolgere personaggi dell’Universo Cinematografico Marvel. E così abbiamo iniziato a lanciare qualche idea: ne abbiamo parlato con Amy Pascal e la Sony prima che l’accordo con la Disney venisse firmato. Partivamo esattamente da dove si concludeva il film precedente. Volevamo che Peter avesse dei veri problemi da adolescente: ha appena avuto la sua prima vera ragazza e ora l’intero mondo conosce la sua identità e pensa che sia una persona orribile. Come avrebbe finito il liceo mentre veniva processato per omicidio, per vari reati…? Ci abbiamo ragionato molto.