Spider-Man: No Way Home

Di recente i Marvel Studios hanno reso disponibile per la consultazione libera online la sceneggiatura di Spider-Man: No Way Home , come già accaduto per molti altri titoli nelle scorse settimane in vista di possibili candidature agli Oscar.

E proprio nelle fasi finali della sceneggiatura The Direct ha notato un dettaglio molto interessante che poi non è finito nel film.

Nonostante l’impossibilità di inserire un reale cammeo dell’amato Stan Lee (scomparso nel 2018) nel progetto, nella parte finale del cinecomic, quando Peter decide di presentarsi ad MJ nonostante lei e il mondo intero non conoscano più il ragazzo, doveva essere presente un riferimento al celebre autore.

All’ingresso di Peter nel negozio di ciambelle dove lavora MJ, il ragazzo doveva vedere la sua ex fiamma mentre parlava al bancone con un anziano signore “sosia” di Stan Lee. Alla fine, però, sembra che la produzione abbia deciso di fare marcia indietro visto che l’uomo presente nella sequenza finale non ha molto in comune con il leggendario fumettista.

Qua sotto trovate l’estratto della sceneggiatura:

FONTE: The Direct