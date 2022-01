Nuovo traguardo al box-office italiano per, in un mercoledì prefestivo che ha visto gli incassi crescere leggermente rispetto a una settimana fa (ma calare di circa l’11% rispetto allo stesso giorno del 2020). Complessivamente sono stati raccolti 1.2 milioni di euro, con 172 mila presenze.

Al primo posto, appunto, Spider-Man: No Way Home incassa 250 mila euro e sale così a 21 milioni di euro complessivi. Seconda posizione per Me contro te il film – persi nel tempo, che incassa 185 mila euro e sale a un milione e mezzo di euro in cinque giorni. Al terzo posto Belli ciao incassa 177 mila euro e sale a un milione e mezzo, mentre Matrix Resurrections al quarto posto raccoglie 164 mila euro e sale a 1.2 milioni di euro complessivi.

Chiude la top-five una nuova uscita, The King’s Man – le origini, con un esordio da quasi 100 mila euro. +

INCASSI ITALIA 5 / 1 / 2022

SPIDER-MAN: NO WAY HOME – € 250.495 / € 21.026.229 ME CONTRO TE IL FILM – PERSI NEL TEMPO – € 185.953 / € 1.522.838 BELLI CIAO – € 177.808 / € 1.506.070 MATRIX RESURRECTIONS – € 164.750 / € 1.263.494 THE KING’S MAN – LE ORIGINI – € 99.685 / € 99.685 HOUSE OF GUCCI – € 75.981 / € 4.302.893 SING 2 – SEMPRE PIÙ FORTE – € 51.966 / € 1.699.202 DIABOLIK – € 41.027 / € 2.368.442 LA BEFANA VIEN DI NOTTE 2 – LE ORIGINI – € 36.398 / € 306.353 7 DONNE E UN MISTERO – € 24.442 / € 807.296

Fonte: Cinetel