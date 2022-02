Spider-Man: No Way Home

Dal 22 marzo il cinecomicarriverà in versione digitale, come appreso nelle scorse ore.

E proprio in concomitanza con l’annuncio è approdata in rete anche una breve clip tratta dai contenuti extra dell’edizione sopracitata in cui vediamo Tom Holland, Andrew Garfield e Tobey Maguire mentre discutono del film e della sua segretezza.

Potete vedere il video qua sotto:

TOM AND ANDREW'S LAUGH WOFMKEKE pic.twitter.com/hTDd6qLDOb — nini (@gilmour34) February 23, 2022

