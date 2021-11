Spider-Man: No Way Home

Se, come, fai parte del cast diè altamente probabile che tu possa vedere il nuovo trailer del film con un certo anticipo, quantomeno perché devi partecipare alle varie iniziative di marketing ad esso collegate.

Come noto, nelle prossime ore, la major diffonderà online il nuovo trailer dell’attesa pellicola dedicata all’Uomo Ragno, la terza diretta da Jon Watts. Il filmato sarà online quando in Italia sarà ormai notte fonda, dovrebbe arrivare fra le 2 e le 3 di notte. Ma per solleticare la nostra attenzione – o sensi di ragno se preferite – il profilo Twitter ufficiale della Sony ha diffuso un video in cui possiamo ammirare il celebre terzetto citato in apertura intento a gustarsi il trailer di Spider-Man: No Way Home.

Potete gustarvi il siparietto direttamente qua sotto:

T-minus 24 hours until you get to see what they’re watching. 👀 New #SpiderManNoWayHome Trailer Tomorrow. @SpiderManMovie pic.twitter.com/9L8ZHdQTWA — Sony Pictures (@SonyPictures) November 16, 2021

Questa la sinossi ufficiale del film:

Per la prima volta nella storia cinematografica di Spider-Man, il nostro amichevole eroe di quartiere è smascherato e non può più separare la sua vita privata dalle grandi responsabilità di essere un Supereroe. Quando chiede aiuto a Doctor Strange, la posta in gioco si fa sempre più rischiosa e lo porterà a scoprire cosa significa realmente essere Spider-Man.

