Spider-Man: No Way Home

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Anche se, giunti al 22 dicembre, è altamente ipotizzabile che la stragrande maggioranza del pubblico interessato a vederel’abbia effettivamente visto, per qualche giorno continueremo a impiegare qualche tutela anti-spoiler nei nostri titoli.

Detto ciò, chi ha visto il lungometraggio di Jon Watts con Tom Holland, Jacob Batalon e Zendaya sa bene che, in aggiunta a Jamie Foxx, Alfred Molina, Willem Dafoe, ci sono anche altre facce note del mondo Marvel che fanno ritorno fra cui, chiaramente, quelle di Tobey Maguire e Andrew Garfield e dei loro rispettivi Spider-Man.

Su Twitter c’è chi ha pensato bene di realizzare due compilation video in cui passare in rassegna tutte le volte in cui proprio Andrew Garfield, nel corso delle varie interviste rilasciate nel corso dell’anno, si è trovato nella scomoda posizione del dover smentire la sua presenza nella pellicola realizzata in tandem dalla Sony Pictures e dai Marvel Studios.

Ecco, a seguire, i video:

Just a compilation of Andrew Garfield denying that he is in NWH pic.twitter.com/oGCjfIWh5e — ً (@dcurachel) December 20, 2021

Just a compilation of Andrew Garfield denying that he is in NWH (part 2) pic.twitter.com/7nWhg2aBlj — ً (@dcurachel) December 20, 2021

Malgrado le reiterate smentite dell’attore britannico con cittadinanza statunitense, il fatto che lui e il suo collega Tobey Maguire fossero effettivamente di ritorno appariva sicuro un po’ per via delle tante indiscrezioni arrivate in rete nel corso dei mesi quanto per colpa del trailer finale del kolossal dell’Universo Cinematografico Marvel in cui si poteva capire con una certa facilità come, in alcuni passaggi, fossero stati eliminati degli elementi dalla messa in scena.

Su Spider-Man: No Way Home leggi anche:

Trovate BadTaste anche su Twitch!