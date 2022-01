Spider-Man: No Way Home

Non è chiaro a quale punto della lavorazione sia successo, ma sembra proprio che Mysterio sia stato rimosso da

Lo svela un concept realizzato da dall’artista Andrew Reeder e pubblicato sul suo sito ufficiale in cui Mysterio si batte con Doctor Strange nei pressi della Statua della Libertà.

Potete ammirarlo qui di seguito:

Si tratta dell’ennesimo cambiamento tra la storia prevista inizialmente e quella poi effettivamente girata. Qualche giorno fa abbiamo ad esempio scoperto che America Chavez, interpretata da Xochitl Gomez in Doctor Strange nel multiverso della follia, avrebbe dovuto fare un’apparizione nel film e presumibilmente essere lei (e non Ned) a far apparire i Peter Parker di Andrew Garfield e Tobey Maguire, vista la sua abilità nella creazione di portali.

Il motivo è semplice: come confermato dagli sceneggiatori qualche settimana fa, Spider-Man: No Way Home sarebbe dovuto uscire dopo Doctor Strange nel multiverso della follia, pertanto America Chavez sarebbe dovuta già essere introdotta.

Altri concept, inoltre, mostravano un Doctor Strange a letto ammalato, a riprova di ulteriori idee scartate:

Potete avere accesso a tutte le notizie, le recensioni e gli approfondimenti sul film di Jon Watts con Tom Holland grazie alla nostra scheda!