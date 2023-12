La scena dopo i titoli di coda di The Amazing Spider-Man 2 suggeriva al pubblico l’arrivo di un film dei Sinistri Sei che poi non ha mai visto la sua concretizzazione.

A tal proposito Happy Sad Confused, parlando con Paul Giamatti (che nel film sopracitato ha vestito i panni del villain Rhino), ha chiesto all’attore se effettivamente un film sui Sinistri Sei era nei suoi piani e se fu contattato dalla Sony. Ecco la risposta:

Non ne ho idea. No. Non mi hanno mai parlato di queste cose. Non che io ricordi.