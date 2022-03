Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Mancano pochi giorni all’arrivo in sala di, il cinecomic Marvel prodotto dalla Sony Pictures che vede Jared Leto nei panni del protagonista e lo svedese Daniel Espinosa dietro alla macchina da presa.

Qualche giorno fa è stato proprio il filmmaker a prendere parte a un Botta e Risposta su Morbius ospitato da Cinema Blend su Twitter ed è stato proprio in questa occasione che il regista ha potuto parlare di una questione collegata ai Sinistri Sei.

Sulla piattaforma social c’è infatti chi ha chiesto a Daniel Espinosa se le azioni di Avvoltoio in Morbius possano in qualche modo fungere da apripista all’arrivo del ben noto gruppo di supervillain.

Ultima domanda: Avvoltoio in Morbius è una preparazione al film dei Sinistri Sei? Risposta: Beh, sta reclutando i suoi compagni di squadra e ne ha già attirato uno. Di sicuro sembra una specie d’inizio.

I diritti dei Sinistri Sei, arcinoto gruppo di supervillain coalizzati per sconfiggere l’Uomo Ragno, non sono in mano ai Marvel Studios bensì alla Sony in virtù degli accordi già in essere fra la major e la Casa delle Idee da prima che quest’ultima realtà passasse nelle mani della Disney. Non è un caso che di un lungometraggio dedicato ai Sinistri Sei si parli da anni e anni e di recente il successo di pellicole come Venom: la furia di Carnage e, soprattutto, Spider-Man: No Way Home (in cui abbiamo ritrovato alcuni fra i più noti esponenti della “combriccola”) non ha fatto altro che ravvivare la discussione in merito (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Se avete già letto la descrizione delle scene post-crediti di Morbius che abbiamo riportato grazie ai resoconti fatti da chi, la scorsa settimana, ha partecipato ai vari fan screening organizzati dalla Sony qua e là per il globo, sapete già che, come segnalato anche da Daniel Espinosa nel Q&A su Twitter, Avvoltoio cerca proprio di portare dalla sua parte il personaggio interpretato da Jared Leto (LA DESCRIZIONE DELLE SCENE OST-CREDITI).

Ora non ci resta altro che verificare cosa avrà intenzione di fare la Sony in futuro specie se Morbius, nonostante delle prime reazioni non propriamente all’insegna dell’entusiasmo, si rivelerà un buon successo di pubblico.

