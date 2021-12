è il primo blockbuster lanciato a livello globale, dall’inizio della pandemia ormai quasi due anni fa, ad avere il potenziale di un incasso veramente pre-pandemico. Nonostante la variante Omicron preoccupi numerosi paesi, i cinema non sono stati investiti da limitazioni, anche grazie alla diffusione delle vaccinazioni (in diversi territori vengono già somministrati da tempo i booster). Il target del film dei Marvel Studios è principalmente giovanile: negli Stati Uniti il calo al box-office è legato soprattutto a film rivolti a un pubblico più adulto, che teme di tornare al cinema senza che vi siano limitazioni particolari. Nel nostro paese, e in altri paesi europei, le varie forme di green pass hanno rappresentato una limitazione opposta, favorendo l’accesso in sicurezza nelle sale da parte del pubblico più in là con l’età, ma le fasce giovanili da tempo hanno iniziato a vaccinarsi e un film come Spider-Man: No Way Home rappresenta un evento così straordinario da convincere forse alcuni non vaccinati a farsi il tampone pur di andare in sala.

L’esercizio cinematografico chiude un 2021 in difficoltà, ma le prospettive per il 2022 sono buone, e si spera che un blockbuster come questo, capace di portare moltissime persone al cinema, contribuisca a far vivere nel pubblico nuovamente l’emozione di vedere un film sul grande schermo… e possibilmente, anche di vedere i trailer dei film della prossima stagione.

QUANTO INCASSERÀ SPIDER-MAN: NO WAY HOME NEGLI USA?

Le prevendite sono andate molto bene in tutto il mondo: nel nostro paese, si è parlato di 50 mila biglietti venduti nelle prime 12 ore, con i siti delle principali catene cinematografiche intasati per diverso tempo. Co-prodotto da Sony e Disney (quest’ultima ha contribuito al 25% del budget da 200 milioni di dollari), il cinecomic infrangerà senza dubbio i record pandemici, ma potrebbe registrare uno dei migliori esordi degli ultimi anni, sia negli Stati Uniti che nel resto del mondo.

Al momento, la Sony ha programmato la pellicola in 4325 cinema a partire da giovedì sera: anche in queste ultime ore vengono aggiunti nuovi spettacoli, e sebbene lo studio si mantenga cauto e parli di un incasso d’esordio intorno ai 130 milioni di dollari, gli studios rivali pensano che sia improbabile che No Way Home non superi i 150 milioni nei primi tre giorni, e addirittura arrivi a 175 o persino a 200 milioni di dollari. Il tracking durante la pandemia è veramente complesso da gestire, e spesso in questi mesi ha dato risultati contrastanti – superiori o inferiori alle aspettative. Il maggiore incasso d’esordio a dicembre è in mano a Star Wars: Il risveglio della Forza, che nel 2015 raccolse quasi 250 milioni di dollari, seguito da Gli ultimi Jedi, con 220 milioni di dollari nel 2017, e L’ascesa di Skywalker con 177 milioni nel 2019. Parlando di Marvel Studios, il record di tutti i tempi è quello di Avengers: Endgame, che nel 2019 debuttò con 357 milioni di dollari. Ovviamente non sono cifre pensabili, in questo periodo storico, ma già il fatto che Spider-Man: No Way Home possa pensare di competere con questi titoli lascia immaginare la portata dell’evento.

Il maggiore esordio pandemico, finora, è quello di Venom: La furia di Carnage, con 90 milioni di dollari. Il maggiore esordio di sempre della Sony, invece, risale al 2007: i 151 milioni di dollari raccolti da Spider-Man 3 nel primo weekend di maggio. L’idea è che questo terzo episodio dell’accoppiata Sony/Marvel Studios possa superare questo traguardo (ovviamente i 151 milioni di quattordici anni fa andrebbero ricalcolati secondo l’inflazione).

Tornando alle prevendite, Deadline cita che al momento sono più avanti del 20% di quelle de L’ascesa di Skywalker, e il 35% dietro a quelle di Avengers: Endgame. Quest’ultimo aveva raccolto circa 120 milioni di dollari nelle prevendite, il che lascia immaginare un’ottantina di milioni per No Way Home. Il vero mistero è quanto invece andranno al cinema all’ultimo momento, visto che in tempo di pandemia le prevendite online sono diventate uno strumento molto più utilizzato, e quindi le percentuali tra prevendite e incasso finale potrebbero essere diverse da quelle pre-pandemiche.

QUANTO INCASSERÀ FUORI DAGLI USA E IN ITALIA?

Le attuali previsioni parlano di un esordio da 160 / 180 milioni di dollari nei cinque giorni fuori dagli Stati Uniti. In paesi come Corea del Sud, Regno Unito, Francia, Russia, Messico e Italia No Way Home apre oggi. Ancora non c’è una data cinese, si parla probabilmente di gennaio. Se il film dovesse superare il miliardo senza un mercato fondamentale come la Cina, sarebbe un traguardo veramente notevole e un segnale di speranza per il box-office globale. La Cina da sola durante la pandemia ha registrato il weekend d’esordio più alto: i 400 milioni di dollari di Detective Chinatown 3. Il più grande esordio globale per la Sony è stato Spider-Man 3, che nel 2007 incassò 381 milioni di dollari, seguito da Spider-Man: Far From Home con 295 milioni di dollari.

Ecco quindi che nel suo weekend d’esordio il film potrebbe raccogliere circa 290 milioni di dollari in tutto il mondo, ma c’è chi parla di 360/380 milioni in cinque giorni. Durante la pandemia, l’esordio globale più alto lo ha registrato Fast & Furious 9, con 163 milioni di dollari, seguito da Eternals con 161 milioni di dollari.

E in Italia? Non è facile fare confronti, ma visto l’andamento delle prevendite e gli spettacoli tutti esauriti, non è difficile pensare che il film possa superare i 2 milioni, se non persino i 3 milioni, nella sola giornata di oggi, puntando poi ad almeno il doppio entro domenica sera. I film di Spider-Man sono sempre stati tra i cinecomic più amati nel nostro paese, Spider-Man: Far From Home a luglio del 2019 incassò 1.5 milioni debuttando di mercoledì, 5.3 milioni di euro nei primi cinque giorni e chiuse la sua corsa con 11.7 milioni. Era estate, ma non c’era la pandemia. L’impressione è che No Way Home possa andare decisamente meglio.

Vi terremo aggiornati durante tutto il weekend!