Spider-Man: No Way Home

è già disponibile in Italia per l’acquisto in streaming in Digital HD, mentre dal prossimo 12 aprile, sarà possibile acquistare la pellicola di Jon Watts anche su supporto fisico ( ECCO TUTTI I DETTAGLI SULLE EDIZIONI HOME VIDEO ITALIANE ).

Il kolossal cinefumettistico dei Marvel Studios e della Sony Pictures ha riportato in scena, di fianco al Peter Parker di Tom Holland, anche quelli interpretati da Tobey Maguire e da Andrew Garfield nei tre film diretti da Sam Raimi e nei due diretti da Marc Webb dando vita a un film che, malgrado la pandemia, è riuscito a ottenere un riscontro commerciale che non ha nulla da invidiare a quello di altri blockbuster usciti prima del Covid. Questa nuova iterazione dell’Arrampicamuri di Tom Holland ha incassato infatti ben 1.884 milioni di dollari (fonte: Box Office Mojo).

Qualora vi fosse venuta voglia di rivedere le varie pellicole di Spider-Man e se non sapete come districarvi sul dove trovare i vari lungometraggi sulle varie piattaforme streaming in abbonamento o nei vari store digitali, non vi preoccupate: siamo pronti a darvi una mano!

Spider-Man: ecco dove trovare in streaming i vari film del franchise

Attualmente, i film dedicati a Spider-Man usciti al cinema sono nove tenendo conto dei tre diretti da Sam Raimi, dei due di Marc Webb, dei tre di Jon Watts e dell’acclamato cartoon Spider-Man: un nuovo universo diretto da Bob Persichetti, Peter Ramsey e Rodney Rothman. Naturalmente, “l’Uomo Ragno secondo Tom Holland” è però apparso anche in altri lungometraggi del Marvel Cinematic Universe: la sua entrata in scena risale al 2016 con Captain America: Civil War e, successivamente, l’abbiamo visto anche in Avengers: Infinity War e in Avengers: Endgame. Queste tre pellicole, contrariamente a quelle dirette da Watts, sono state realizzate esclusivamente dai Marvel Studios e possono essere viste in streaming da tutti gli abbonati a Disney Plus, la piattaforma della Casa di Topolino. Homecoming, Far From Home e No Way Home fanno sì parte del Marvel Cinematic Universe, ma, per lo meno per il momento, non sono previste nel bouquet di Disney Plus perché sono realizzate in partnership con la Sony che detiene ancora i diritti di sfruttamento di Spider-Man (e altri personaggi Marvel collegati all’Uomo Ragno) in virtù di accordi con la Casa delle Idee antecedenti all’acquisizione della casa editrice da parte della Disney.

Fatta questa doverosa premessa, andiamo a scoprire su quali piattaforme o store digitali è possibile vedere, noleggiare o acquistare in streaming le pellicole di Spider-Man.

Spider-Man (2002): disponibile a noleggio su Mediaset Play, Rakuten, Apple TV, Chili, Google Play, Microsoft e Prime Video. In acquisto su: Rakuten, Apple TV, Chili, Google Play, Microsoft e Prime Video

Spider-Man 2 (2004): è a noleggio su Prime Video, Mediaset Play, Rakuten, Apple TV, Chili, Google Play e Microsoft. L’acquisto è effettuabile su Apple TV, Chili, Google Play, Rakuten, Microsoft e Prime Video

Spider-Man 3 (2007): è possibile noleggiarlo su Mediaset Play, Chili, Google Play, Microsoft, Rakuten, Apple TV e Prime Video. In vendita su Apple TV, Rakuten, Microsoft Chili, Google Play e Prime Video

The Amazing Spider-Man (2012): è a noleggio su Microsoft, Apple TV, Rakuten, Mediaset Play, Chili, Prime Video e Google Play. Potete acquistarlo su Microsoft, Apple TV, Rakuten, Chili, Prime Video e Google Play

The Amazing Spider-Man 2 – Il potere di Electro (2014): potete noleggiarlo su Mediaset Play, Prime Video, Rakuten, Apple TV, Chili, Google Play e Microsoft o comprarlo su Prime Video, Apple TV, Rakuten, Chili, Microsoft, Google Play

Spider-Man: Homecoming (2017): nel momento in cui stiamo scrivendo questa guida, la prima delle tre pellicole di Jon Watts è l’unica visibile in streaming su una piattaforma Svod, nello specifico Netflix. In alternativa è a noleggio su Mediaset Play, Prime Video, Rakuten, Apple TV, Chili, Google Play e Microsoft e acquistabile su Rakuten, Apple TV, Chili, Google Play, Prime Video e Microsoft

Spider-Man: un nuovo universo (2018): il cartoon osannato da critica, pubblico e Francis Ford Coppola è noleggiabile su Prime Video, Mediaset Play, Apple TV, Rakuten, Chili, Google Play e Microsoft. In acquisto digital lo trovate su Rakuten, Apple TV, Microsoft, Chili, Google Play e Amazon

Spider-Man: Far From Home (2019): la pellicola che ha riportato il Marvel Cinematic Universe in sala dopo i fatti di Avengers: Endgame è a noleggio su Prime Video, Microsoft, Mediaset Play, Rakuten, Apple TV, Google Play e Chili. In vendita è disponibile su Prime Video, Rakuten, Apple TV, Microsoft, Google Play e Chili

Spider-Man: No Way Home (2021): attualmente, il terzo film con Tom Holland è disponibile solo per l’acquisto in Digital. Lo trovate su Apple TV, Rakuten, Google Play, Prime Video e Microsoft.

Se siete interessati ad acquistare le versioni digitali dei film il nostro consiglio è di verificare le varie offerte disponibili sulle piattaforme. Apple TV, ad esempio, permette di risparmiare qualche euro mettendo a disposizione svariati cofanetti di Spider-Man: c’è la collezione da 8 film, quella da 6, quella con i 3 film con Tom Holland, quello con la Trilogia di Sam Raimi e quello coi due di Marc Webb.

