Con l’avvio del press-tour di, la terza pellicola dell’Uomo Ragno diretta da Jon Watts e interpretata da Tom Holland, sono arrivate le dichiarazioni bomba di Amy Pascal, la storica produttrice che, dal 2006 al 2015, è stata presidente della Sony Pictures.

L’executive, oggi a capo della Pascal Pictures società che, spesso e volentieri, collabora direttamente proprio con Sony (come con i film dell’Amichevole Uomo Ragno di Quartiere), ha spiegato che il cinecomic in uscita il prossimo 15 dicembre in Italia (e il 16 negli Stati Uniti) chiuderà la prima Trilogia di Spider-Man visto che lo studio di Culver City e i Marvel Studios sarebbero già d’accordo per lavorare a una Nuova Trilogia dedicata alla leggendaria icona creata da Stan Lee e Steve Ditko (ECCO TUTTI I DETTAGLI NOTI).

A margine di queste affermazioni bomba rilasciate dalla mogul a Fandango, l’Hollywood Reporter si è affrettato a precisare che, allo stato attuale delle cose, non esisterebbero piani ufficiali, stando alle informazioni che sarebbero state comunicate al magazine da alcune fonti interne alla Sony. Naturalmente, potrebbe trattarsi del solito “gioco delle parti” che si attiva quando qualcuno si lascia sfuggire – se per “distrazione” autentica o calcolata non possiamo saperlo – più del dovuto. Effettivamente, ora come ora tutto si basa sull’affermazione fatta da una persona sicuramente informata dei fatti e non di annunci fatti tramite note stampa diramate urbi et orbi. È pertanto comprensibile che le parti interessate possano cercare di raffreddare l’entusiasmo, in attesa, magari, che tutti gli aspetti legali e gestionali della faccenda vengano risoluti e delineati al meglio. Certo è che già svariati mesi fa Tom Holland aveva lasciato intendere che la Sony e i Marvel Studis / Disney stavano lavorando per evitare di trovarsi in una situazione spiacevole come quella che aveva portato al – breve – divorzio di fine agosto 2019. Ed è proprio Tom Holland che, ospite insieme a Zendaya di un notiziario francese, si è ritrovato a rispondere in “tempo reale” a una domanda sulle freschissime bombe sganciate da Amy Pascal:

Guarda, tutto quello che posso dirti è che avremo cose molto interessanti di cui parlare. Ma non so di cosa si tratti nel dettaglio o come traspariranno. È certo che il futuro si prospetta luminoso e, come ho già detto in precedenza, Spider-Man vivrà sempre in me.

Chiudiamo questa rassegna dedicata a Spider-Man segnalando un nuovo promo:

