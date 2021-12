Spider-Man: No Way Home

Manca sempre meno all’uscita effettiva nelle sale di, attesissimo cinecomic Marvel con Tom Holland.

L’attività stampa per la promozione del film è in pieno svolgimento. E proprio di recente lo stesso Holland intervistato dal canale You Tube Jake’s Takes ha parlato delle parti preferite relative agli altri due “Spidey” colleghi, ovvero Tobey Maguire (la trilogia di Sam Raimi) ed Andrew Garfield (i due film di The Amazing Spider-Man):

Dei film con Tobey adoro la battaglia finale con Goblin. È una cosa che vorrei avessimo fatto anche con i nostri film, con il costume tutto a brandelli. Mi piace molto perché ha portato una sorta di realismo alle ferite che Spider-Man può ricevere. Nei film con Andrew adoro la sequenza in skateboard in realtà. So che è un po’ lontano da ciò che è Peter Parker ma mi è davvero piaciuta quella sequenza. Ho pensato fosse divertente.

