Spider-Man: No Way Home

Continua lo stillicidio di dichiarazioni e aneddoti su, mentre prosegue la campagna promozionale del film Sony.

In un’intervista con ComicBookMovie, l’attore ha spiegato che almeno per il momento non intende comparire in altri film dei Marvel Studios:

Credo, in qualità di tizio che interpreta Spider-Man e che quindi ne sa più di tutti, che sia importante che si prenda una pausa. Abbiamo bisogno che il pubblico gli permetta di respirare un attimo e trovare in che modo, a livello di tono, riporteremo sullo schermo questo personaggio in futuro, se lo faremo. Penso che farlo comparire in qualche film con un cameo non avrebbe senso… Mi piacerebbe [partecipare a Fantastic Four di Jon Watts] perché amo Jon e sarebbe fichissimo vedere cosa farà con i Fantastici Quattro. Ma penso che dovremo far respirare Spider-Man e quasi attendere che sia il pubblico a dirci cosa vuole.

Interpretare Spider-Man è particolarmente impegnativo per via del costume, una tuta molto aderente che Holland ha indossato per l’80% del tempo sul set di No Way Home. All’Hollywood Reporter l’attore ha raccontato quanto sia stato fisicamente complesso per lui:

La indossavo tutto il tempo. Penso sia stato tipo l’80% del tempo. Durante le ultime cinque settimane di riprese, indossavo il costume tutti i santi giorni, tutto il giorno. Non avevo altri costumi.

Cosa che ha alimentato una paura di cui Holland parla spesso, e cioè quella di vomitare con indosso la maschera:

È un timore legittimo! Quando indosso il costume completo penso sempre che nel caso dovessi vomitare… annegherei. In Spider-Man: Homecoming c’è una scena in cui Spidey rimane intrappolato nelle macerie e deve combattere i suoi demoni interiori per sollevare questo pesante pezzo di cemento. Una volta, ero intrappolato sotto questa roccia finta, indossavo la maschera e c’era questa specie di gocciolina d’acqua che mi cadeva sulla fronte… più acqua scendeva, più il costume si inzuppava, stavo praticamente subendo il waterboarding!

Un timore cui ha fatto eco anche Zendaya nei giorni scorsi. Ma a quanto pare l’attrice ha avuto anche altro di cui preoccuparsi durante le riprese, almeno a quanto rivela Holland in un’intervista a SiriusXM:

Ho fatto una puzzetta. Sì, ho fatto una puzzetta su Zendaya, sfortunatamente. È dura, la tuta è stretta e l’imbracatura spinge fuori.

Il collega Jacob Batalon ha aggiunto: “Ti schiaccia l’intestino”.

E a proposito di aneddoti divertenti, questa volta legati alle precauzioni per il Covid, durante lo show Late Night with Seth Meyers Holland ha raccontato un esilarante scherzo fatto al produttore Mitch Bell durante le riprese, poi ripetuto anche con un microfonista:

A proposito della tuta di Spider-Man, è così stretta che a volte la zip rimane incastrata, è un incubo. Metà è aperta, e imploro la gente di farmi uscire. Abbiamo una bottiglietta di lubrificante che spremiamo sulla zip per farla aprire senza problemi. Eravamo sul set, e c’era uno dei nostri produttori della Marvel, Mitch Bell. Si occupa della gestione dei soldi, quindi se c’è uno stop per il Covid lui è il primo a preoccuparsi, prende questa cosa molto seriamente. Questa bottiglietta di lubrificante sembra sospettosamente simile a quella del sanitizzante per mani. Quindi si avvicina, mi parla, e mi dice: “Hey, posso prendere un po’ di liquido sanitizzante?” Guardo mio fratello Harry e penso: “Sarà meraviglioso”. Gliela spremo sulle mani, se la spalma mentre cammina sul set e dalla sua espressione si capisce che sta pensando: “Questo maledetto liquido non si asciuga!”

