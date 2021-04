Vedremo mai una trasposizione in live-action dial cinema in un film di? Ancora non possiamo saperlo, ma nel mentre c’è chi si è candidato per il ruolo.

Intervistato durante lo show di Jimmy Fallon il giovane TikToker Dorien Scott (aka “Young Prince”), creatore della Corvette Corvette Dance Challenge su TikTok, ha rivelato che vorrebbe ampliare la sua carriera, magari anche al cinema:

Voglio essere un artista a tutto tondo, un intrattenitore – Will Smith e Kevin Hart sono tra le mie fonti di ispirazione. Amo il loto percorso, e uno dei miei ruoli da sogno sarebbe una versione in live-action di Miles Morales come Spider-Man… ti ho detto che sono stato un ginnasta, quindi sai che posso fare le mosse giuste e cose del genere – penso anche di stare bene con la calzamaglia.

Intanto ecco tutte le informazioni sul prossimo cinecomic con Tom Holland nei panni di Spidey:

Le riprese di Spider-Man 3 (Spider-Man: No Way Home) si sono svolte tra Atlanta, New York, Los Angeles e l’Islanda. Benedict Cumberbatch tornerà a interpretare Doctor Strange prima in Spider-Man e poi si dedicherà al film di Sam Raimi. Jamie Foxx tornerà a interpretare Electro anche se questa volta sarà diverso rispetto a The Amazing Spider-Man 2, come preannunciato dall’attore. Nel cast, oltre a Tom Holland, anche Zendaya, Jacob Batalon, Tony Revolori, Marisa Tomei.

Kevin Feige – presidente dei Marvel Studios – ricoprirà nuovamente il ruolo di produttore del film con protagonista Tom Holland, mentre Jon Watts tornerà alla regia. Amy Pascal affiancherà Feige come produttrice attraverso la sua Pascal Pictures.

Questa volta troveremo il nostro Peter Parker allo scoperto: alla fine di Far From Home Mysterio ha svelato a tutti l’identità dell’arrampicamuri, accusandolo del suo omicidio. L’uscita è fissata, per il momento, a dicembre 2021.

