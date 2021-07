La gaffe di Spike Lee che ieri sera, in apertura della cerimonia di premiazione del Festival di Cannes, ha annunciato per sbaglio il vincitore della Palma d’Oro come primo premio , è già entrata nella storia come uno dei momenti più iconici (ed esilaranti) mai avvenuti sulla Croisette.

Durante la conferenza di chiusura, il regista americano ci ha tenuto a scusarsi con l’organizzazione e il pubblico:

Non ho scuse! Ho fatto un casino. Sono un grande fan dello sport, ed è come se il tizio alla fine della partita nella linea di fallo avesse mancato il tiro libero, o un tizio che manca un calcio. Quindi non ci sono scuse… Sono andato dagli organizzatori di Cannes per scusarmi, e mi hanno detto di dimenticare quanto è successo!

Un altro membro della giuria, Maggie Gyllenhaal, ha aggiunto che l’errore è stato “un’iniezione di umanità nel bel mezzo della cerimonia,” al che Lee ha risposto di aspettarsi di trovare la sua faccia sulla copertina del New York Post stamattina.

Durante la conferenza, ovviamente, si è parlato anche dei vincitori e in particolare della prima Palma d’Oro a un film di una donna da 28 anni a questa parte: Titane di Julia Ducornau. “Se guardiamo alla giuria, c’è una grande rappresentanza femminile, e penso che questo parli da sé. Titane è il primo film in cui una Cadillac mette incinta una donna. Questa cosa mi ha fatto impazzire. Ci sono al contempo genio e follia. E sono cose che spesso vanno a braccetto”.

I giurati hanno tuttavia confermato di essere stati a lungo divisi sulla Palma d’Oro, e che il consenso è stato difficile da raggiungere. Non è un caso che vi siano stati ben due ex aequo nei premi.

Lee, in conclusione della conferenza, ha commentato la sua esperienza alla presidenza della giuria del concorso:

È pressante, ma siamo qui perché amiamo il cinema. È stato un grande onore essere nella giuria di quest’anno, specialmente dopo l’emergenza. È qualcosa di storico, a prescindere dal fatto che io abbia fatto casino coi premi.

