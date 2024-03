In questo articolo vi avevamo già parlato di come il celebre pub di Gli spiriti dell’isola fosse passato da set in disuso a pub per i turisti.

Il JJ Devine, infatti, era stato aperto lo scorso giugno a tutti i visitatori dopo esser stato ricostruito da Luke Mee nel cortile del suo bar nella piccola città di Kilkerrin, con i pezzi presi direttamente dal set abbandonato a se stesso, e con tanto di asinello ad attirare i turisti.

A distanza di alcuni mesi, però, il locale è stato ufficialmente messo in vendita: a causa della crescente popolarità del pub, infatti, il “bar nel bar” era diventato troppo difficile da gestire ed è stata così aperta un’asta privata che comprende sia il pub principale che quello secondario ricreato nel cortile, oltre al negozio di souvenir adiacente.

Sembra però che l’asinello (Jenny in onore del film) non sia stato incluso nell’accordo di vendita.

Vi terremo aggiornati sugli sviluppi.

Uscito nelle sale italiane a febbraio 2023, Gli spiriti dell’isola è ora disponibile su Disney+. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

Fonte: NYT

