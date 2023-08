In Gli spiriti dell’isola (leggi la recensione) i due protagonisti, interpretati da Colin Farrell e Brendan Gleeson, si ritrovano spesso al pub “JJ Devine”. Dallo scorso giugno è possibile visitare il locale: Luke Mee lo ha ricostruito nel cortile del suo bar, utilizzando i pezzi utilizzati durante le riprese del film.

Dopo aver visitato il finto bar del film sul set, Mee era incuriosito da ciò che ne era stato fatto una volta che la produzione era terminata, decidendo di rintracciarne i pezzi. La sorella di sua moglie gli aveva poi rivelato casualmente che negli ultimi 18 mesi erano rimasti nel suo giardino grazie al marito, che aveva lavorato nel reparto sicurezza della pellicola. Piuttosto che vederli finire in una discarica, li aveva salvati e portati a casa.

Dopo averli ricevuti gratuitamente, Mee ha così portato i pezzi al suo pub, il Mee’s Bar, situato nella piccola città di Kilkerrin. Qui, nel corso di alcuni mesi, ha ricostruito il “J. J. Devine” con l’aiuto di qualche amico. Praticamente tutto quello che c’era sul set era ancora disponibile: le travi di legno per il tetto, i vetri delle finestre e persino i quadri alle pareti. Per rimettere in piedi il locale, mancavano però una serie di istruzioni, per cui ci si è affidati alle immagini del film. “Non sapevamo bene cosa fosse, quindi abbiamo dovuto guardare Gli spiriti dell’Isola, fare degli screenshot delle scene e copiarle“, ha raccontato Mee a THR. A differenza dell’originale, la sua versione del Devine’s è dotata di elettricità e di spillatori perfettamente funzionanti, che non sono stati utilizzati fino a circa 40 anni dopo il periodo in cui si svolge Gli Sspiriti dell’isola, il 1923. Presente anche un “asino residente”, Holly, di proprietà di Martin Kilroy, cliente abituale del Mee’s Bar.

L’iniziativa ha già riscosso un notevole successo: diversi visitatori e turisti sono accorsi dalla vicina Galway. “Non siamo una zona turistica, ma la gente ha fatto un giro per venirci a trovare“, dice Mee. Ma non solo; anche le grandi star potrebbero essere interessate a visitarlo: parlando con il regista Martin McDonagh, Taylor Swift aveva espresso il suo amore per il pub del film dicendo che avrebbe sostenuto qualsiasi sforzo per ricostruirlo. All’epoca, nessuno dei due sapeva cosa Lee stesse costruendo nel suo cortile, e ora quest’ultimo ha un’offerta speciale per attirare la cantante a Kilkerrin: “Il primo drink gratuito è riservato a Taylor Swift“.

Uscito nelle sale italiane lo scorso febbraio, Gli spiriti dell’isola è ora disponibile su Disney+. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

FONTE: THR

