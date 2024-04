Nel primo film della saga di Spy Kids, uscito nel 2001, un allora 27enne Carla Gugino interpreta la madre di due ragazzini. In una recente intervista con BuzzFeed, l’attrice ha riflettuto su come questo fosse “fisicamente impossibile”. Ecco le sue parole:

È così divertente perché avevo 27 anni. È stata una bellissima arma a doppio taglio, perché amo moltissimo quel film. L’intera esperienza è stata incredibile e i film continuano. Adoro Ingrid Cortes [nome del suo personaggio]. Ma è stato divertente perché ero almeno 10 anni troppo giovane per quel ruolo, perché [nel film] sono stata una spia per 10 anni e poi ho avuto dei figli di 9 e 11 anni. Quindi, fisicamente, era totalmente impossibile.

Gugino racconta poi come è stata scelta dal regista e sceneggiatore Robert Rodriguez:

Non ero nemmeno nelle liste iniziali del casting. È una storia più lunga, ma in sostanza ho parlato con Robert Rodriguez; stavano già girando da due settimane. Lui mi ha detto: “Mi sento come se stessi cercando una madre per i miei figli“. Ne stavamo parlando, io avevo fatto un provino per lui e lui mi ha detto: “Penso che se facciamo bene il nostro lavoro, nessuno lo metterà mai in discussione“. Ed è così buffo che nessuno l’abbia fatto. Antonio Banderas [interprete del marito nel film] e io avevamo lavorato insieme in un film intitolato Promesse e compromessi, diretto da David Frankel, quindi ci conoscevamo già, ed è stato davvero prendere parte a Spy Kids in questo modo.