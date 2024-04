Justin Lin sarà il regista di Stakehorse, un thriller poliziesco per gli Amazon MGM Studios.

Lin e la sua Perfect Storm Entertainment produrranno anche il film, al fianco di Todd Lieberman e Alex Young di Hidden Pictures nel progetto.

Justin Piasecki ha scritto la sceneggiatura di Stakehorse, gran parte della quale è tenuta nascosta. Il film parlerà di un veterinario di cavalli che come lavoro secondario fa il medico per criminali che hanno bisogno di lavorare in nero.

Andrew Schneider e Sal Gatdula di Perfect Storm saranno i produttori esecutivi. Le fonti dicono che il progetto ha toni simili a The Town, il thriller diretto da Ben Affleck.

Lin è noto per i suoi film d’azione, tra cui Fast and Furious e l’ultimo film di Star Trek con Chris Pine.

Che ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: The Hollywood Reporter

Classifiche consigliate