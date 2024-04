Dopo il successo di Road House, continuerà la collaborazione tra Jake Gyllenhaal e Amazon MGM Studios. Variety riporta infatti che la casa di produzione dell’attore, Nine Stories, ha firmato un accordo di prelazione di tre anni con il colosso dello streaming, che riguarderà sia uscite al cinema che su piccolo schermo.

Fondata nel 2015 da Gyllenhaal con Riva Marker, Nine Stories ha prodotto tra gli altri Wild Life, esordio alla regia di Paul Dano, e Stronger, biopic con protagonista lo stesso Gyllenhaal.

Julie Rapaport, capo del reparto produzione sviluppo film alla Amazon MGM Studios, ha dichiarato:

Jake è un talento unico nel suo genere, la cui passione e il cui occhio per il cinema lo rendono un narratore potente sia davanti alla macchina da presa che dietro le quinte. Dopo il successo record di Road House [50 milioni di visualizzazioni nei primi 10 giorni, miglior risultato di sempre per un film originale su Prime Video], non potevamo immaginare un momento migliore per consolidare ufficialmente il nostro rapporto. Jake è stato un partner incredibile e non vediamo l’ora di collaborare con lui e con il team di Nine Stories per creare film emozionanti e avvincenti di registi visionari.