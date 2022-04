L’anno scorso, in occasione dei 35 anni dall’uscita didi Rob Reiner,aveva parlato della sua esperienza sul set del film e soprattutto del dramma che in quell’epoca stava vivendo a soli 13 anni.

L’attore aveva parlato senza peli dello stress causato dai suoi genitori, che lo costrinsero a fare l’attore, e dei gravi problemi psicologici dovuti a quella situazione.

Durante un’ospitata a The Talk, il collega di Wheaton sul set di Stand by Me, Jerry O’Connell, si è scusato per non aver notato le sue sofferenze:

Ho saputo che hai parlato delle difficoltà che hai dovuto affrontare sul set e, insomma, anche se avevo 11 anni all’epoca, che è una scusa, voglio chiederti scusa per non esserci stato di più per te quando eri più giovane. […] Non mi sento in colpa, ma voglio solo dire che mi dispiace che non ci sono stato di più.

Wheaton ha replicato: