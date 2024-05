Chris Pine ha accolto con una certa sorpresa la notizia che la sceneggiatura di Star Trek 4 è passata a Steve Yockey, creatore della serie L’assistente di volo.

“In tutta onestà non ho aggiornamenti” ha commentato l’attore durante un’intervista con Business Insider per la promozione di Poolman. “Ho letto la notizia che hanno scelto un altro sceneggiatore. Credevo che ci fosse già una sceneggiatura, ma a quanto pare sbagliavo, o hanno deciso di cambiare strada. Come è sempre stato con Star Trek, mi limito ad aspettare e vedere“.

Star Trek 4 riporterà al cinema il cast composto da Chris Pine (James T. Kirk), Zachary Quinto (Spock), Zoe Saldaña (Nyota Uhura), Karl Urban (dottor Leonard McCoy), John Cho (Hikaru Sulu) e Simon Pegg (Montgomery Scott).

