Chris Pine ha interpretato il Capitano Kirk nell’universo Star Trek in tre film, dal 2009 al 2016. Ruolo reso celebre da William Shatner, il primo attore ad aver indossato i panni del comandante dell’Enterprise.

Ospite del podcast Wait Wait… Don’t Tell Me! (via ScreenRant), Pine ha svelato un importante consiglio datogli da J.J. Abrams sul set del primo film.

Penso che la correzione più grande che J.J. mi abbia mai dato sia stata “meno Shatner”. Perché è così deliziosamente divertente. Voglio dire, qualsiasi cosa, da come si siede sulla sedia a come rimane senza parole. Ce ne sono molti… gli “shatnerismi” sono lunghi e profondi, e sono belli. Sono splendidamente realizzati.

Un quarto film di Star Trek sarebbe attualmente in lavorazione e dovrebbe riportare il cast composto da Chris Pine (James T. Kirk), Zachary Quinto (Spock), Zoe Saldaña (Nyota Uhura), Karl Urban (dottor Leonard McCoy), John Cho (Hikaru Sulu) e Simon Pegg (Montgomery Scott).

Seguici anche su TikTok!

Classifiche consigliate