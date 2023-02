Star Trek 4: Matt Shakman spiega perché ha lasciato la regia del film preferendo Fantastic 4

Non è ancora del tutto chiaro quale sarà il futuro di Star Trek 4, il nuovo capitolo del reboot cinematografico della popolare saga fantascientifica iniziato nel 2009 con la pellicola diretta da JJ Abrams.

Nel luglio del 2021 pareva che Matt Shakman, il regista della serie TV dei Marvel Studios WandaVision, avrebbe diretto Star Trek 4 per la Paramount poi però, dopo l’addio di Jon Watts alla regia del nuovo Fantastic 4, Shakman è stato annunciato come regista dell’attesissima pellicola cinefumettistica.

In un’intervista concessa a The Wrap, il filmmaker ha spiegato perché abbia preferito tornare a lavorare coi Marvel Studios decidendo di abbandonare Star Trek 4:

Ho avuto una bellissima esperienza lavorando al film di Star Trek per un po’ più di un anno, collaborando in maniera stretta con JJ Abrams e il team della Paramount, è un franchise che amo e adoravo il cast messo insieme da JJ Abrams. Sarebbe stato un piacere indescrivibile poter lavorare alla quarta iterazione del franchise. Ma i film hanno dei viaggi produttivi sempre differenti, quello che accade e le agende di lavoro sono mutevoli. Per questo, quando si è presentata l’opportunità di lavorare a Fantastic 4, era qualcosa di davvero troppo ghiotto, era difficile rinunciare a una cosa come quella e poi sarei tornato a lavorare coi Marvel Studios, coi quali avevo già realizzato WandaVision. Sono delle persone con cui è splendido collaborare. I Marvel Studios sono come una famiglia ed era bello poter tornare a lavorare su qualcosa che amo davvero e che, per certi versi, è simile (a Star Trek, ndr.): entrambi i franchise sono nati negli anni sessanta, parlano di ottimismo, del guardare alle stelle e al come la tecnologia possa risolvere i nostri problemi e poi parlano anche di famiglia, di quella che possiedi e di quella che ti crei. Sono allineati in un certo modo e parlano entrambe al mio cuore. Per questo sono molto emozionato al pensiero di lavorare a Fantastic 4.