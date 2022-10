Star Trek 4: gli sceneggiatori di “Gli Anelli del Potere” svelano la trama del film con Chris Pine e Chris Hemsworth mai realizzato

In una recente intervista con Esquire, svoltasi durante la promozione di Gli Anelli del Potere, gli sceneggiatori dello Star Trek 4 mai realizzato, Patrick McKay e J.D. Payne, hanno svelato la trama del film.

LEGGI – La Paramount rimuove Star Trek 4 dal calendario dei film in uscita

Il film avrebbe dovuto riportare sul grande schermo il personaggio di Chris Hemsworth apparso fugacemente nel primo film, ma a causa di problemi legati al budget il progetto è stato cestinato:

L’idea alla base era che a causa di una coincidenza cosmica nel mondo di Star Trek, i due personaggi finissero per avere la stessa età. Doveva essere un’avventura padre-figlio fantascientifica… una sorta di Indiana Jones e l’ultima crociata nello spazio.

Gli sceneggiatori avevano scritto un “antagonista originale” per quella che hanno definito una storia basata su un’idea in stile “2001: Odissea nello spazio”.

Payne ha poi precisato:

C’è un episodio in Star Trek: The Next Generation intitolato “Relics” dove trovano Scotty intrappolato in una macchina del teletrasporto dopo due decenni e iniziano una bella avventura insieme. La nostra idea era: “E se prima dell’impatto della Kelvin, George Kirk avesse provato a teletrasportarsi sullo shuttle di sua moglie dove era appena nato suo figlio Jim Kirk? E se la navicella non fosse esplosa completamente e fossero rimasti dei detriti nello spazio?“. Immaginate a quando inviate un messaggio dopo averlo scritto e non giunge al destinatario.

McKay ha aggiunto:

Quindi l’avventura parte con Chris Pine e l’equipaggio dell’Enterprise che devono tornare sul relitto della navicella su cui era morto suo padre a causa di un mistero e di un nuovo cattivo. Nella navicella, trovano l’impronta di suo padre e lo fanno uscire dal teletrasporto. Lui non ha idea di quanto tempo sia passato ed è ancora deciso a cercare suo figlio. Poi da lì comincia un’avventura.

Non ci sono belle notizie per la saga cinematografica di Star Trek visto che il 4° film prodotto da J.J. Abrams programmato per il 22 dicembre 2023 è stato rimosso dal listino della Paramount qualche gtiorno fa.

Cosa ne pensate e quanto attendete Star Trek 4? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti a seguire.