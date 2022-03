Durante una chiacchierata con Entertainment Tonight alla premiere di The Adam Project,ha confermato il suo ritorno ine ha parlato di, scomparso alcuni fan.

Le riprese del progetto partiranno entro la fine dell’anno. “Siamo molto emozionati” ha commentato l’attrice prima di aggiungere:

Ovviamente è una sensazione agrodolce perché torneremo insieme per la quarta volta, ma uno di noi non ci sarà vista la scomparsa di Anton. La nostra sensazione è che tornare in un altro film tenendo la famiglia di Star Trek unita sarà un modo per tenerlo vivo nei nostri pensieri e nei nostri cuori, perché era un grandissimo fan. Era un artista tanto devoto a questo mondo e a Star Trek.