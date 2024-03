Star Trek 5 – L’ultima frontiera, il film della saga arrivato nelle sale nel 1989 per la regia di William Shatner, lo storico interprete del Capitano Kirk, viene ricordato come uno dei lungometraggi meno riusciti dell’epopea ideata da Gene Roddenberry.

Intervistato dall’Hollywood Reporter a margine dell’arrivo del documentario autobiografico William Shatner: You Can Call Me Bill, l’attore ha potuto riflettere su Star Trek 5 ammettendo di aver fallito completamente.

Queste le sue parole:

Mi sarebbe piaciuto avere il sostegno e il coraggio di fare le cose che sentivo di dover fare. Il concetto su cui volevo ragionare era “Star Trek va alla ricerca di Dio” solo che la dirigenza ha detto: “Beh, chi è Dio? Scontenteremo chi non crede, quindi no, non possiamo parlare di Dio”. E poi qualcuno ha aggiunto: “E se fosse un alieno che si crede Dio?”. Poi c’è stata una serie di fallimenti dovuti alla mia incapacità nel gestire la dirigenza e il budget. Ho fallito. Ho fallito miseramente. Quando mi chiedono “Qual è la cosa che rimpiangi di più?”, rimpiango di non essere stato emotivamente preparato ad affrontare la regia di un grande film. Quindi, in assenza del mio potere, il vuoto di potere si è riempito con quello di persone che non hanno preso le decisioni che avrei preso io.

FONTE: Hollywood Reporter

