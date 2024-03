Sono trascorsi ben otto anni dall’arrivo nei cinema dell’ultimo film di Star Trek, Beyond, e da allora non è stata mai fatta chiarezza dalla Paramount in merito al futuro cinematografico della saga ideata da Gene Roddenberry.

Si è spesso discusso del perché Quentin Tarantino non abbia mai girato il suo Star Trek, di come il franchise nato coi nuovi film sia quasi maledetto e, di recente, della misteriosa sceneggiatura della nuova pellicola dell’epopea che dovrebbe vedere coinvolto anche Patrick Stewart.

Adesso è il presidente della Roddenberry Entertainment ad assicurare che qualcosa si sta muovendo in tal senso.

Trevor Roth, COO della Roddenberry Entertainment, ha potuto parlare del futuro cinematografico di Star Trek all’SXSW Festival nel corso di una chiacchierata con Screen Rant in cui ha spiegato diplomaticamente:

Non posso svelare molto, ma posso dire che l’intenzione della Paramount è quella di risolvere la situazione dei film di Star Trek cercando di capire cosa stia accadendo. C’è la volontà di produrre un nuovo film che uscirà molto presto. C’è molta segretezza su quello che verrà fatto. Ma c’è un piano in atto. E siamo molto entusiasti all’idea di veder tornare sul grande schermo Star Trek.

Vogliamo farlo nel modo giusto. Eppure, ci sono molte questioni pratiche si frappongono. Molte volte le persone dicono: “Perché non sta accadendo questo o quello?”. A volte quelle domande sono davvero valide. Altre volte, ci sono molte cose di cui le persone non possono essere a conoscenza, robe che stanno accadendo dietro le quinte e che possono rendere le cose più difficili di quanto pensi. Tutto sommato, ci stiamo muovendo nella giusta direzione a quanto mi risulta, e siamo entusiasti perché i piani si stanno mettendo in moto. E so che dal punto di vista dello studio, non mancano in alcun modo di riconoscere che c’è la volontà e il bisogno di un film di Star Trek in uscita.