Non si arrende Nicolas Cage. A lui non importa nulla di Star Wars, lui vuole partecipare a Star Trek! E ha ribadito questo suo amore e la sua intenzione di far parte del franchise durante la cerimonia dei Saturn Awards, in un’intervista con Screen Rant. Nel corso dell’intervista però ha anche sottolineato le sue eventuali condizioni.

Ci sono state un paio di telefonate. Non lo so, dovrei vedere uno script. Dovrebbe essere qualcosa a cui potrei davvero aggiungere il mio tocco; avere un po’ di vivacità, qualche scintilla. Non vorrei fare semplicemente qualsiasi cosa, perché ho tanto amore per la saga. Voglio stare sull’Enterprise. Idealmente, dovrei stare sull’Enterprise in qualche modo. Non voglio fluttuare nello spazio, all’esterno! Voglio stare sul ponte di comando.

Star Trek 4 è ancora in lavorazione, ma non si hanno novità dopo che la Paramount lo ha cancellato dai suoi programmi. Attualmente la saga, inaugurata nel 2009 da J.J Abrams, è ferma al terzo episodio, uscito nel 2016.

