Ospite del podcast Happy, Sad, Confused, Timothy Olyphant ha raccontato un aneddoto riguardante la trilogia reboot di Star Trek, iniziato nel 2009 con il film omonimo diretto da J.J. Abrams.

Secondo le sue parole, il regista inizialmente lo voleva come volto del capitano Kirk, salvo poi preferire un collega più giovane, ovvero Chris Pine.

Ecco come sono andate le cose:

Ecco cosa posso dirvi su Star Trek: sono andato ai provini non per [la parte del] capitano Kirk, ma ricordo di aver letto [il copione] con J.J. Abrams e lui è una persona davvero adorabile. i provini sono stati davvero piacevoli. A un certo punto, mentre facevo il provino per [il personaggio del] dottore [Leonard McCoy], Abrams mi ha detto: “Ho già trovato qualcuno per il dottore, quindi non ho bisogno di te per quello, ma non ho un Kirk“. Credo che fossero praticamente pronti ad assumermi, ma volevano comunque qualcuno di più giovane, e [Abrams] aveva difficoltà a trovare qualcuno di più giovane. E a un certo punto J.J. mi ha chiamato e mi ha detto: “Ho trovato un ragazzo, più giovane, che è davvero bravo“.